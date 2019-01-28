فيديو.. شجار بين سيدتين في المطار على مقعد طائرة!

المواطن - متابعة

اندلع شجار عنيف بين سيدتين في مطار هيفي شينكياو بمدينة مقاطعة فيكسي بالصين؛ بسبب أولوية الجلوس على أحد مقاعد الطائرة.

وأظهر فيديو الراكبتين على أحد الخطوط الداخلية في الصين، في حالة شجار للجلوس على أحد مقاعد الطائرة، وهو ما سبب الكثير من الإزعاج لدى الكثير من ركاب الطائرة.

وظلت الراكبتان تطاردان بعضهما البعض أثناء انتظارهما الفرصة المناسبة للاستيلاء على المقعد الشاغر، وبعد منافسة شرسة تمكنت إحدى الراكبتين من الاستيلاء على المقعد؛ ما أثار حفيظة الراكبة الأخرى، التي دخلت في شجار معها.