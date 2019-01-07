فيديو.. شروط عمل المواطنات في الضيافة الجوية

فيديو.. شروط عمل المواطنات في الضيافة الجوية

2019/01/07
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1800
0
طباعة
المواطن - الرياض

كشفت شركة طيران ناس، عن الشروط الواجب توافرها في الراغبات بالعمل من المواطنات في مجال الضيافة الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة أحمد المسيند لـ قناة ” الإخبارية ” ، أن من أبرز الشروط أن يكون عمر المتقدمة بين 22 إلى 30 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى للتعليم هو الحصول على شهادة ثانوية عامة أو دبلوم، شريطة أن تجيد اللغة الإنجليزية.

وأكد على أن أي مواطنة ستعمل لدى ”ناس” لن تبيت خارج منطقة السكن, سواء أكانت تعمل بالرحلات الدولية أو الداخلية.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم