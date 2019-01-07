فيديو.. شروط عمل المواطنات في الضيافة الجوية

المواطن - الرياض

كشفت شركة طيران ناس، عن الشروط الواجب توافرها في الراغبات بالعمل من المواطنات في مجال الضيافة الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة أحمد المسيند لـ قناة ” الإخبارية ” ، أن من أبرز الشروط أن يكون عمر المتقدمة بين 22 إلى 30 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى للتعليم هو الحصول على شهادة ثانوية عامة أو دبلوم، شريطة أن تجيد اللغة الإنجليزية.

وأكد على أن أي مواطنة ستعمل لدى ”ناس” لن تبيت خارج منطقة السكن, سواء أكانت تعمل بالرحلات الدولية أو الداخلية.

فيديو | المتحدث الرسمي في طيران ناس لـ #الإخبارية: هناك عدة شروط للراغبات بالعمل كمضيفات طيران من بينها العمر وإجادة اللغة الإنجليزية pic.twitter.com/1mOzRUHBw1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2019