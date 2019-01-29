فيديو.. طفل يتسبب في تصادم مروع على طريق سريع

المواطن - متابعة

تسبب طفل متهور في وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على أحد الطرق السريعة.

وأظهر مقطع فيديو، الطفل الذي لا يتجاوز عمره الـ8 سنوات، وهو يقف على الطريق المزدحم، وعندما عبرت السيارات والشاحنات عبر الطريق ركض ثم توقف فجأة في منتصف الطريق.



وعندما حاول سائق سيارة التوقف فجأة لتفادي الطفل وعدم دهسه، اصطدمت سيارة أخرى كانت خلفه به، حيث دفعت السيارة الأولى لتسير ولم يتمكن سائقها من السيطرة على عجلة القيادة مما تسبب في الاصطدام بحافة الطريق.

وبحسب موقع لايف ليك، يبدو أن الطفل الذي لم يكشف عن اسمه من مدينة سوتشو بمقاطعة آنهوي في شرق الصين، كان يلعب بالقرب من الطريق السريع عندما قرر العبور فجأة.