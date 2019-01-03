فيديو.. #عائض_القرني عنوان رسالة دكتوراه في الهند تنال الامتياز

المواطن - الرياض

حصل الباحث الهندي الدكتور محمد أفروز حسين على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في حيدر أباد بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان موضوعها حول الداعية الشيخ عائض القرني.

وقال الباحث الهندي إنه تعرف على الشيخ القرني أولاً عبر كتابه ” لا تحزن”، ثم قرأ عن سيرته ومسيرته وتأثر بها، ورأى أن تكون موضوع رسالته لنيل درجة الدكتوراه.

بدوره نشر القرني مقطع فيديو له مع الباحث الهندي وعلق عليه بالقول:”شرفت اليوم في مكة المكرمة بزيارة الدكتور محمد أفروز حسين من الهند، وقد ناقش رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية حيدر آباد، بعنوان: ” عائض القرني كاتباً إسلامياً” ونال الامتياز مع درجة الشرف الأولى، شكر الله له حُسن ظنه بأخيه”.