فيديو.. عبودكا يحرج حليمة بولند

المواطن - القاهرة

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند برفقة مواطنها نجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبودكا، في مقطع موثق على “سناب شات”.

وكانت حليمة بولند، تحاول تقديم إعلان عن مستحضر تجميلي “سيروم” للوجه.

وعلقت حليمة بولند وهي تسأل عبودكا عن “السيروم” بطريقتها المعتادة، فرد عبودكا على الفور عليها بالقول: “أنا قلتلك تبين تطلعين بسنابي لا تدلعين”.

وحاول عبودكا أن يملي على حليمة طريقة الإعلان لكنها لم تجدها على ما يبدو؛ ما دفعه للسخرية منها.

يذكر أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند شاركت متابعيها على تطبيق “سناب شات” بمقاطع فيديو خلال زيارتها إلى مصر قبل أيام، وكشفت من خلالها عن أهم الطقوس التي تمارسها هناك.

وظهرت الاعلامية المثيرة للجدل وهي تستعرض المكان الذي تتواجد فيه في أحد فنادق القاهرة وعلقت قائلة: “قمت من النوم على أهم طقوسي في مصر.. أموت إذا جيت مصر وما أكلت حمام محشي بالفريك وحمام مشوي”.

وأضافت: “عارفة الناس مصدومة مني.. أنا راح آكل هالأكلة على النيل”، وبعدها استعرضت طبقها بعد انتهائها من الأكل بيديها قائلة: “تم افتراس الفريسة بنجاح”.