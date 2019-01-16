فيديو.. علي بن حمري يرد على مقطعه مع سائقه: هذا ابني وأمزح معه

المواطن - الرياض

رد الشاعر علي بن حمري على مقطع الفيديو الذي انتشر بينه وبين سائقه، وقال عنه البعض إنه مسيء.

وقال علي بن حمري في تصريحات إلى برنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، إنه لا يوجد لديه رأي بشأن المقطع، كما أحضر السائق، قائلًا: هذا ابني وأمزح معه أكثر من هذا.

من جهته، أكد سائق علي بن حمري أن المقطع ليس به مشكلة، وأنه لا توجد أزمة بشأنه.

وأضاف سائق علي بن حمري أن متابعيه على تطبيق سناب شات وصلوا إلى 30 ألفاً بعد المقطع، حتى أن رجلًا أوقفه أمس ليلتقط معه صورة.

أما الشاعر علي بن حمري فأوضح أن السوشيال ميديا هي التي أثارت الموضوع.

وقبل أيام أثار الشاعر علي بن حمري موجة من الجدل بعد انتشار مقطع يظهر طريقة تعامله مع أحد العمال بطريقة وصفها البعض بالمهينة، بينما رأى البعض الآخر أنها مزحة من الشاعر علي بن حمري المعروف بروح الدعابة.

وطالب البعض الآخر بعدم التسرع في الحكم على مقطع علي بن حمري التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل دون الإلمام بخلفياتها.