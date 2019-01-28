فيديو.. فايز المالكي يروي قصته مع مرض البهاق وكيف تغلب عليه

المواطن - الرياض

دعا الفنان فايز المالكي المصابین بمرض البهاق لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم الحزن بسبب المرض.

وأشار إلى أنه حسن من حالته النفسية بعد الإصابة بهذا المرض بالتفكير في الأمراض الأشد التي تصيب الآخرين.

وقال المالكي خلال مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إنه أصيب بالبهاق بسبب حزنه على والده ووالدته اللذين توفيا خلال شهر واحد، لافتاً إلى أن حالته النفسية كانت سيئة للغاية.

وأضاف أنه دخل مستشفى النقاهة لتلقي العلاج وصاحب فيها رجلاً مقعداً ومصاباً بشلل كامل جعله لا يحرك سوى لسانه وعينيه، مبيناً أن الرجل انتقده بسبب حزنه من مرض البهاق، قائلاً له “تعال نبدل خد اللي عندي وآخد البهاق أنت بخير”.

ولفت إلى أن هذا الرجل حول حياته، كون كلامه جميلاً وجعله ينسى المرض، مقدماً نصيحة للمصابين بالبهاق بعدم الحزن وحمد الله على الابتلاء وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

فايز المالكي يروي قصته مع "البهاق" :

في البداية تعبت نفسياً حتى وصلت للرجل الذي غير حياتي للأفضل@fayez_malki#معالي_المواطن pic.twitter.com/wUfIN9Lo1G — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 27, 2019