فيديو.. فتاة تروي مأساتها بعد حادث مروري أودى بحياة أمها وشقيقها

المواطن - الرياض

روت فتاة توفیت أمها وشقیقها الأكبر وجدتها في حـادث مروري قبل أسبوعین بطريق “الزلفي ـ الغاط” في منطقة الرياض، وهي تبكي بشدة، تفاصیل معاناة الأسرة وما حل بها جراء هذا الحـادث المأساوي.

وقالت الفتاة: إن الضحـايا كانوا في طريقهم إلى المنزل قادمین من مكة بعد الانتهاء من أداء العمرة.

وقالت جیداء حمدان في مداخلة لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc ،”إن الحادث حوّل فرحتها هي وأشقائها بعودة والدتها وشقیقها وجدتها من مكة إلى حزن شديد، لافتة إلى أن لديها 4 أشقاء في عمر الطفولة إلى جانب شقیقة أخرى في المرحلة الجامعیة.

وأضافت أن شقیقها بالنسبة لها لم يكن بمثابة أخ لكنه كان في منزلة والدها أيضاً، كما أن علاقتها بوالدتها لم تكن عادية، مبینة أن حجم الألم يتضاعف كونها ستقطع نفس الطريق الذي وقع علیه الحـادث ذهاباً وإياباً كل يوم خلال ذهابها إلى الجامعة.

وطالبت الجهات المعنیة بإيجاد حلول لهذا الطريق الذي يبلغ طوله 30 كیلومتراً من خلال إصلاحه أو إيجاد بدائل أخرى له، مشیرة إلى أن الحوادث قضاء وقدر لكنها لها أسباب ومسببات، ولا يمكن أن تدخل المملكة في كل التطورات الحالیة وما زالت هناك بعض المشكلات الصغیرة مثل سوء الطرق.