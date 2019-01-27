فيديو.. فتاة تمر أسفل سيارة دون أن تلمسها

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أبدت فتاة مرونة هائلة حين مرت من أسفل مركبة صغيرة دون أن تلمسها، كما تخطت العديد من الحواجز المنخفضة بسهولة.

الفتاة شيميكا كامبل ورثت هذه المرونة من والدتها وجدتها اللتين كانتا تمارسان رقص “الليمبو” فأرادت أن تحمل إرث عائلتها وثقافتها للعالم.

وبليونتها الخارقة، استطاعت أن تحقق 3 أرقام قياسية بموسوعة غينيس في هذا النوع من الرقص.

هذه الشابة تمر أسفل السيارة دون لمسها.. من هي ملكة رقص "الليمبو"؟ https://t.co/PaR0qLE0uP pic.twitter.com/QeVT4xEF0H — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 27, 2019