فيديو.. فتاة تمر أسفل سيارة دون أن تلمسها

فيديو.. فتاة تمر أسفل سيارة دون أن تلمسها

2019/01/27
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أبدت فتاة مرونة هائلة حين مرت من أسفل مركبة صغيرة دون أن تلمسها، كما تخطت العديد من الحواجز المنخفضة بسهولة.
الفتاة شيميكا كامبل ورثت هذه المرونة من والدتها وجدتها اللتين كانتا تمارسان رقص “الليمبو”  فأرادت أن تحمل إرث عائلتها وثقافتها للعالم.
وبليونتها الخارقة، استطاعت أن تحقق 3 أرقام قياسية بموسوعة غينيس في هذا النوع من الرقص.



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