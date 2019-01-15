فيديو.. فجر السعيد تقصف جبهة كندا بسبب رهف: واضحة إنكم متعورين

المواطن - الرياض

علَّقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، على استقبال كندا للفتاة الهاربة ”رهف”، قائلة ” لهالدرجة معوركم المقاطعة السعودية، واضحة إنكم متعورين”.

وأضافت خلال برنامج ”هنا الكويت”، أن كندا هُزمت أمام السعودية عند أول اختبار لها، مشيرة إلى أن خروج الوزيرة الكندية لاستقبال الفتاة لا يعني أي انتصار لهم بل إنهم هُزموا باستغلال الفتاة.

وأكدت أن الفتاة ما زال عقلها صغيراً ويمكن أن يكون تم التغرير بها واللعب في عقلها من قبل أي مؤسسة عبر الإنترنت.

وتابعت أن الجانب الآخر من القصة غير معروف. واستطرد فجر السعيد ساخرة: ” استطيع أجيب 6 بذور من كندا بدولار لكل منهن وأطلع المطار استقبلهم”، متسائلة لماذا لم تستقبل كندا اللاجئين؟!

واستطردت قائلة “السعودية أكبر من ذلك، السعودية دولة وتتعامل معهم كدولة” .

وشدّدت على أن الدولة السعودية من أكبر دول العالم، قائلة : ” راسها براس أمريكا ” . وكانت وزيرة الخارجية الكندية، قد استقبلت الفتاة الهاربة رهف محمد القنون، بالورود وعقدت مؤتمراً صحفياً عقب وصول الفتاة.