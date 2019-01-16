فيديو.. فريق تقييم الحوادث يعاين مواقع ميدانية في عدن ولحج

المواطن - واس

كشف المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث المشتركة منصور المنصور أن لجنة تقييم الحوادث زارت عدة مواقع ميدانية في اليمن.

وقال المنصور في مؤتمر صحفي له اليوم إن اللجنة زارت مواقع ميدانية في عدن ولحج غيرها وجمعت معلومات عن بعض الحوادث التي وقعت فيها وتواصلت مع المسؤولين الحكوميين لإمداد الفريق بالمعلومات من أرض الواقع.

وأضاف المنصور أن الجولة ساهمت في الحصول على معلومات وحقائق بشأن عدد من الحوادث التي وقعت في هذه المدن.

المنصور: الجولة ساهمت في الحصول على معلومات وحقائق بشأن الحوادث#الإخبارية pic.twitter.com/vHFcpBWvRs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2019