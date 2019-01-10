فيديو.. لحظة استهداف الحوثي لقاعدة العند بطائرة مسيرة

المواطن - الرياض

أفادت قناة العربية، اليوم الخميس بأن ميليشيات الحوثي قامت باستهداف عرض عسكري للجيش اليمني بقاعدة العند العسكرية بطائرة بدون طيار.

وأسفر الحادث عن مقتل 6 جنود من قوات الجيش وأصيب 18 جريحا جراء استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لعرض عسكري في قاعدة العند العسكرية.

وقال مصدر طبي إن 6 جنود من قوات الجيش قتلوا وأصيب 18 آخرون بينهم رئيس الأركان ونائبه جراء استهداف ميليشيا الحوثي للمنصة التي كان يتواجد فيها قادة الجيش في العرض العسكري بقاعدة العند والعدد مرشح للزيادة.

واستخدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية، طائرة مسيرة إيرانية الصنع لتنفيذ الهجوم.

فيديو يرصد لحظة استهداف جماعة #الحوثي الإيرانية الإرهابية بطائرة دون طيار منصة حفل قادة عسكريين في #قاعدة_العند التابعة لمحافظة لحج #اليمنية pic.twitter.com/BtFhtvPCzt — قبل قليل (@QablQalel) January 10, 2019