فيديو.. لحظة استهداف الحوثي لقاعدة العند بطائرة مسيرة
أثناء عرض عسكري للجيش اليمني

فيديو.. لحظة استهداف الحوثي لقاعدة العند بطائرة مسيرة

2019/01/10
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أفادت قناة العربية، اليوم الخميس بأن ميليشيات الحوثي قامت باستهداف عرض عسكري للجيش اليمني بقاعدة العند العسكرية بطائرة بدون طيار.

وأسفر الحادث عن مقتل 6 جنود من قوات الجيش وأصيب 18 جريحا جراء استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لعرض عسكري في قاعدة العند العسكرية.

وقال مصدر طبي إن 6 جنود من قوات الجيش قتلوا وأصيب 18 آخرون بينهم رئيس الأركان ونائبه جراء استهداف ميليشيا الحوثي للمنصة التي كان يتواجد فيها قادة الجيش في العرض العسكري بقاعدة العند والعدد مرشح للزيادة.

واستخدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية، طائرة مسيرة إيرانية الصنع لتنفيذ الهجوم.

 

 



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