فيديو.. لحظة اعتداء 3 لصوص على مُسنة وسرقة حقيبتها

المواطن - متابعة

وثقت كاميرا المراقبة، لحظة اعتداء ثلاثة لصوص على سيدة في أوائل السبعينيات من عمرها، بالضرب وسرقتها في وضح النهار.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في أحد الأحياء في سالتلي، المملكة المتحدة، امرأة مُسنة تسير بمفردها في الشارع، وفجأة اقترب منها مجموعة من ثلاثة رجال، واعتدوا عليها لسرقتها بطريقة مروعة في وضح النهار، حيث ركض أحدهم عليها، وأمسك بها وسحبها إلى الأرض، ثم ساعده واحد آخر من الرجال الآخرين وهجم على المرأة وسحب من يدها حقيبتها، ثم هرع الثلاثة عبر موقف السيارات وإلى طريق وفروا هاربين.

ووثقت كاميرا المراقبة في أحد الشوارع اللصوص الثلاثة، وهما يسيرون ويمزحون وكأن شيئاً لم يكن.