فيديو.. لحظة تعرض شابين لحادث دهس مروع

المواطن - متابعة

تعرض شابان لحادث دهس مروع بعد أن فقد سائق سيارة السيطرة على عجلة القيادة، وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في أحد الشوارع بالصين، شابين يسيران على الرصيف ويتحدثان مع بعضهما، وفجأة ظهرت سيارة خلفهما تسير بسرعة جنونية.

في بداية الأمر راح السائق الذي فقد السيطرة على عجلة القيادة، يصطدم ببعض الأكشاك على جانب الطريق، ثم انحرفت السيارة وقامت بدهس الشابين بطريقة مروعة.

وشعر الشابان في البداية أن يوجد شيء غريب يحدث خلفهما، وعندما حاول أحدهما النظر وجد السيارة متجهة نحوهما، وعندما حاولا الهروب دهستهما السيارة، حيث سقط أحدهما بجانبها وطار الآخر في الهواء.