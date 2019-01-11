فيديو.. لصان يهاجمان امرأة تزود مركبتها بالبنزين

المواطن - متابعة

هاجم لصان امرأة محاوليْن الاستيلاء على مركبتها أثناء تزودها بالوقود.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اقترب اللصان من المرأة التي كانت تشترى بعض الأشياء وعادت للتو لسيارتها التي تتزود بالوقود، ثم ركضا نحوها وهي واقفة خلف باب سيارتها دون أن تستطيع فهم ما يحدث، وتفاجأت بهما يهاجمانها وقام أحدهما بطرحها أرضًا بالقوة.

وقع الحادث بمدينة برمنجهام البريطانية، وأخذت المرأة تصرخ طلبًا للنجدة وهو ما جعل عاملين بمتجر “سبار” الملحق بمحطة البنزين يسرعان نحو اللصين حاملين المكانس لمطاردتهما.

وفر اللصان من المكان قبل أن يتم الإمساك بهما، فيما عاد العاملان للاطمئنان على المرأة الساقطة أرضًا.