فيديو.. لقطات مروعة لاختراق جذع شجرة صدر طفل

المواطن - متابعة

نجا طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من الموت، عقب سقوطه من إحدى أشجار الخوخ الكبيرة، وذلك خلال قيامه بالتسلق لقطف بعض الثمار.

ووثقت لقطات مصورة حالة طفل في بلدة بارواني في ولاية مادهيا براديش بالهند، قام بالتسلق على أفرع شجرة خوخ وحاول الحصول على بعض الثمار، إلا أن الشجرة أفقدته توازنه وسقط من على ارتفاع 14 قدما.

السقوط وحده لم يكن الجانب السيئ في الموقف، حيث إن الفرع الذي كان يمتد عليه الطفل، تدلى بشكل غريب على جسم الطفل، واخترق جزءا من جسده النحيل.

السكان المحليون هرعوا لتقديم المساعدة للطفل الصغير، ولم يستدل له على اسم عائلة، لكنه ينتمي لإحدى المناطق القبلية الفقيرة في الهند.