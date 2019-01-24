فيديو.. لقطات مفجعة للحظة انتحار فتاة ترتدي فستان زفافها

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو لقطات صادمة للحظة انتحار فتاة ترتدي فستان زفافها من إحدى البنايات فوق سيارة متوقفة في الشارع، وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في أحد الأحياء الصينية، لقطات مفجعة للحظة سقوط الفتاة.

وقفزت الفتاة وهي ترتدي فستان زفافها من فوق إحدى البنايات وسقطت على سيارة متوقفة، حيث يبدو أنها تعرضت لإصابات خطيرة من شدة ارتطامها حيث تهشمت السيارة من الجزء الخلفي.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن سبب إقدام الفتاة على القفز وهي ترتدى فستانها بهذه الطريقة البشعة، ولكن يبدو أنها أجبرت على الزواج وحاولت الانتحار.