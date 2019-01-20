فيديو.. مجرمون في قبضة رجال الأمن بعدما ظنوا أنهم نجوا من العقاب

المواطن - الرياض

يخطئ من يظن أن مجرمًا يمكن أن ينجو بفعلته أو أن يهرب من العدالة، ويخطئ من يظن أنه بمنأى عن أيدي رجال الأمن وعيونهم الساهرة على أمن هذا الوطن ورعايته.

وشهدت الأيام الأخيرة ضربات أمنية ناجحة، ففي جدة تم القبض على عدد من الأشخاص الذين تورطوا في مشاجرة جماعية في حي الحمدانية ونتج عنها وفاة أحدهم، حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين في الحال.

وفي القريات تمكن رجال مرور القريات من القبض على قائد مركبة في القريات عرض نفسه والآخرين للخطر فيما نجحت الجهات الأمنية في الإطاحة بعمالة وافدة اعتدت على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء نقله إلى المستشفى في الخرج حيث تم القبض عليهم خلال 12 ساعة.

كل هذه النماذج تؤكد أن المجرم مهما ظن أنه سيعيش طليقًا سيقع حتما في قبضة رجال الأمن.

