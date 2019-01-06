فيديو.. مدير الأمن العام يفتتح 8 مراكز لانطلاق قوات أمن الطرق على طريق الرين- بيشة

المواطن - الرين

رعى مدير الأمن العام ، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، اليوم حفل افتتاح وتشغيل ثلاث قيادات وثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق المخصصة لطريق المزاحمية بيشة البالغ طوله سبعمائة وعشرة كيلو مترات ، ويربط بين مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير .

وقال مدير الأمن العام إن افتتاح هذه المراكز يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله ـ وبتوجيه ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرصاً من سموه على توفير الخدمات الأمنية بمستوى رفيع من الجودة وكفاءة الأداء.

رعى معالي مدير الامن العام الفريق اول ركن/ خالد بن قرار الحربي حفل افتتاح وتشغيل قيادات ومراكز #امن_الطرق على طريق المزاحمية- الرين-بيشة. pic.twitter.com/g768wHNG8r — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) January 6, 2019