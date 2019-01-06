فيديو.. مدير الأمن العام يفتتح 8 مراكز لانطلاق قوات أمن الطرق على طريق الرين- بيشة
لتوفير الخدمات الأمنية بمستوى رفيع

فيديو.. مدير الأمن العام يفتتح 8 مراكز لانطلاق قوات أمن الطرق على طريق الرين- بيشة

2019/01/06
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرين

رعى مدير الأمن العام ، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، اليوم حفل افتتاح وتشغيل ثلاث قيادات وثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق المخصصة لطريق المزاحمية بيشة البالغ طوله سبعمائة وعشرة كيلو مترات ، ويربط بين مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير .
وقال مدير الأمن العام إن افتتاح هذه المراكز يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله ـ وبتوجيه ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرصاً من سموه على توفير الخدمات الأمنية بمستوى رفيع من الجودة وكفاءة الأداء.



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