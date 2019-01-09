فيديو.. مرزوق الغانم لنائب كويتي: أعلى ما في خيلك اركبه أنت ومعازيبك

المواطن - متابعة

وقع نقاش حاد، أمس الثلاثاء، بين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والنائب في المجلس شعيب المويزري.

وأظهر مقطع فيديو الملاسنة التي وقعت بين مرزوق الغانم وشعيب، حيث قال المويزري: “أنا مو من ربعك والله العظيم أتصدى لك”.

وفي المقابل رد مرزوق الغانم بحسم: “لا تغلط وخلك محترم.. أعلى ما في خيلك اركبه انت ومعازيبك.. أنا أعطيتك الفرصة وأعطيتك أكبر من حقك وليس من حقك أن تتكلم على كيفك.. وهناك مناقشة وناس مُسجلة تتحدث”.

وتابع مرزوق الغانم “اسمعني زين.. استخدام الأسلوب الواطي سهل احترم نفسك وعندما تكون غير محترم لن تُعطى الميكروفون”.

يذكر أن مرزوق الغانم من مواليد 1968، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وتقلَّد منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيميائيات، وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة، وشركة مواد البناء، وشركة غلوبال تيليكوم، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي، وعضو جمعية المهندسين الكويتية ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية.

وحاز مرزوق الغانم على عضوية مجلس الأمة عام 2006، و2008، و2009، وعضوية مجلس فبراير 2012 المبطَل بحكم المحكمة الدستورية، كما شغل منصب رئيس مجلس الأمة في عام 2013، ويشغله الآن.