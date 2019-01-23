فيديو مروع.. لحظة سقوط طفل رضيع من فوق سلم كهربائي

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو لقطات مروعة للحظة انزلاق طفل رضيع على السلم الكهربائي المتحرك، داخل أحد المراكز التجارية الشهيرة في منطقة “ووشي” شرقي الصين.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان الرضيع الذي لم يتجاوز الـ9 أشهر يتحرك داخل مشاية الأطفال الصغيرة عندما تركته والدته، حيث اتجه ببطء نحو السلم الكهربائي وفجأة انزلقت المشاية على السلم وسقط الطفل على وجهه بطريقة مروعة.

لاحظ اثنان من المتواجدين الطفل وهو ينحدر على السلم، هرع أحدهما لإنقاذه وإعادته لوالدته التي تركته بمفرده يلعب داخل المركز الضخم.

وقال “وانج هاو” الجندي الصيني الذي أنقذ الطفل: “كان هدفي الأول هو إنقاذ الطفل، فأسرعت على الفور والتقطته من السلم الكهربائي”.

عبرت الأم عن امتنانها لهذا الشاب وشكرته على شجاعته وإنقاذه لطفلها، الذي لم يصب بجروح خطيرة.