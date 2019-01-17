فيديو مروع.. لحظة سقوط فرع شجرة على رأس عجوز

المواطن - متابعة

سقط فرع شجرة فجأة فوق رأس عجوز يبلغ من العمر 67 عامًا، أثناء سيره في حديقة في مدينة شيامن في شرق الصين.

ونشرت قناة “CGTN” مقطع فيديو مروع، يُظهر في البداية العجوز وهو يسير على الرصيف قبل أن يفاجأ الجميع بسقوط فرع الشجرة على رأسه وانهياره على الأرض.

وبعد لحظات من الحادث، احتشد المارة بجانب العجوز وحاولوا مساعدته والاطمئنان على صحته قبل طلب المساعدة من الشرطة والإسعاف.

وذكرت التقارير المحلية أن المارة الذين كانوا في مكان الحادث اتصلوا بالشرطة، وتم إرسال الرجل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.