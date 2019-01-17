فيديو مروع.. لحظة سقوط فرع شجرة على رأس عجوز

فيديو مروع.. لحظة سقوط فرع شجرة على رأس عجوز

2019/01/17
الساعة 7:36 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
3585
0
طباعة
المواطن - متابعة

سقط فرع شجرة فجأة فوق رأس عجوز يبلغ من العمر 67 عامًا، أثناء سيره في حديقة في مدينة شيامن في شرق الصين.

ونشرت قناة “CGTN” مقطع فيديو مروع، يُظهر في البداية العجوز وهو يسير على الرصيف قبل أن يفاجأ الجميع بسقوط فرع الشجرة على رأسه وانهياره على الأرض.

وبعد لحظات من الحادث، احتشد المارة بجانب العجوز وحاولوا مساعدته والاطمئنان على صحته قبل طلب المساعدة من الشرطة والإسعاف.

وذكرت التقارير المحلية أن المارة الذين كانوا في مكان الحادث اتصلوا بالشرطة، وتم إرسال الرجل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم