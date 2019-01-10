فيديو مروع.. نهاية مأساوية لرجل حاول تنويم فيل مغناطيسيا

المواطن - متابعة

تعرض رجل للدهس من قبل فيل بري غاضب، عندما اقترب منه في محاولة لتنويمه مغناطيسيا.

ونشر موقع ذا صن لقطات مروعة لرجل يبلغ من العمر 41 عاما في حالة سكر يحاول إزعاج الفيل الضخم، وعندما لاحظ الفيل الرجل بدأ يتحرك نحوه.

وفي غضون لحظات شن الفيل هجومه، لكن يبدو أن الرجل ما زال يصر على موقفه محاولا إخافة الفيل، وسرعان ما ركله الفيل وأسقطه أرضا، وداس عليه على الفور، وأسفر الحادث عن وفاة الرجل.

وقع الحادث في كاتاراجاما بالقرب من حديقة يالا الوطنية في جنوب سريلانكا، ويمكن للفيل الذكر أن يصل وزنه إلى خمسة أطنان.

وذكرت التقارير المحلية أن الضحية كان يقود مجموعة من السياح لرؤية الأفيال على حدود ويهراجالا، ويبدو أنه كان مخمورا.