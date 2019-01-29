فيديو مفاجأة.. الأميرة ديانا توقعت نهايتها قبل 45 يومًا

المواطن - متابعة

بالرغم من مرور قرابة 22 عامًا على وفاتها المأسوية، لا تزال أخبار الأميرة ديانا تشغل بال الكثيرين من المهتمين بشأن الأسرة الملكية البريطانية.

وفي مفاجأة جديدة تم الكشف عن أن الأمير الراحلة توقعت أن يتم اغتيالها بعد مقتل صديقها جياني فيرساتشي مصمم الأزياء الشهير وصاحب دار الموضة الذي اغتيل عن عمر ناهز الـ50 عامًا بعد أن أطلق أندرو كونانان عليه الرصاص خارج قصره المشهور في ميامي في 15 يوليو 1997 أي قبل 45 يومًا من وفاة ديانا.

ووفقاً لصحيفة الـ”صن” البريطانية، فإنه في صباح اليوم التالي لمقتل صديقها، وجد لي لي سانسوم، الحارس الشخصي لرجل الأعمال المصري دودي الفايد، ديانا تقف على سطح اليخت وتحدق في البحر، فسألته: “هل تعتقد أن ما حدث سيحدث معي أنا أيضاً؟”. كما أعربت ديانا عن مخاوفها من أنها ستقتل في مؤامرة.

والمعروف أن ديانا أميرة ويلز ولدت في 1 يوليو 1961 وتوفيت في 31 أغسطس 1997 في حادث مأسوي وكانت الزوجة الأولى لتشارلز أمير ويلز وهو الابن الأكبر والوريث الظاهري للملكة إليزابيث الثانية.

