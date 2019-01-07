فيديو.. ملاكم السترات الصفراء يسلم نفسه للأمن

المواطن - متابعة

بعد يوم من قيامه بضرب قوات الأمن خلال مظاهرات السترات الصفراء في باريس، سلّم الملاكم الفرنسي كريستوف ديتينغر نفسه للشرطة التي أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحقه بعدما اعتدى على عنصرين من قوات الأمن

وكان الملاكم السابق كريستوف ديتينغر بطل فرنسا في الملاكمة للوزن الثقيل عامي 2007 و2008، قام يوم السبت الماضي بضرب عنصرين من الشرطة بطريقة استعراضية، كما لو كان في داخل حلبة الملاكمة.

وضجت الصحافة المحلية بالخبر بعد صدور شريط مصور يظهر فيه الملاكم وهو يهاجم عناصر الأمن.

وقبل تسليمه لنفسه نشر الملاكم السابق شريطًا مصورًا على “فيسبوك” شرح فيه الأسباب التي دفعته لضرب الشرطة.

وقال كريستوف ديتينغر: إنه “تعرض للشرطة بالضرب خلال لحظة غضب عارم وطيش بعد أن تعرض هو وزوجته لوابل من القنابل المسيلة للدموع ولعنف من طرف الشرطة”.