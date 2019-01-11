فيديو.. منزل مصمم بالمقلوب!

فيديو.. منزل مصمم بالمقلوب!

2019/01/12
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

زارت المصورة الفوتوغرافية “جوليا سنودكوفا”، البالغة من العمر 32 عامًا، منزلًا مجهولًا في العاصمة الروسية موسكو مع صديقتيها لينز وليانا، حيث خاض الثلاثي رحلة غير عادية داخل أرواق المنزل الذي تم تصميمه رأسًا على عقب، حيث كانت المراحيض والخزائن وحتى السيارة مقلوبة رأسًا على عقب.

كانت جوليا قد رصدت اللقطات للمنزل الغريب في الشهر الماضي، وشاركتها مؤخرًا عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الفكرة ظهرت في عدة بلدان منها النمسا عندما قام مهندسان بولونيان ببناء منزل مقلوب في منطقة “Terfens-Vomperbach”، وأصبح مزارًا سياحيًّا مشهورًا في فترة قصيرة، كما أن الفكرة ظهرت أيضًا في تايوان.



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