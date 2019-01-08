فيديو.. من جدة إلى مكة بدر بن سلطان يستقل قطار الحرمين في أول أيام مباشرته

المواطن - جدة

في أول يوم لمباشرة مهام عمله نائباً للأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة استقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، قطار الحرمين متوجهاً إلى مكة المكرمة.

وفور وصول الأمير بدر بن سلطان يرافقه وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، إلى محطة جدة الواقعة في حي السليمانية تجوّل سموه في مرافق المحطة واستمع إلى شرحٍ عن مكوناتها والخدمات التي تقدمها للمسافرين وضيوف الرحمن، عقب ذلك تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بطاقة الصعود إلى القطار المتوجه إلى العاصمة المقدسة، وفور وصوله إلى محطة الرصيفة بمكة استمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها.

ثمّ انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة ولدى وصوله التقى سموه قيادات الإمارة الذين هنأوه بالثقة الملكية سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

#فيديو 🎥

نائب أمير مكة #بدر_بن_سلطان يستقل#قطار_الحرمين اليوم ( الثلاثاء ) متوجهاً

إلى مكة المكرمة في أول أيام عمله بديوان

الإمارة في العاصمة المقدسة. pic.twitter.com/4qsX5xd7TJ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 8, 2019