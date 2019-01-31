فيديو.. موجة صقيع تُجمد الأنهار في 5 ولايات أمريكية

المواطن - متابعة

تعيش 5 ولايات أمريكية أجواء برودة قارسة، أدت إلى تجمد بعض أنهارها، خاصة أن مستوى التجمد انخفض إلى مستويات تتجاوز مستوياتها في القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا.

والولايات الأمريكية، التي تضربها موجة برودة قارسة هي أوهايو، وإنديانا، وإلينوي، وميشيغان، ويسكنسن، بينما تشير تقارير إلى أن درجة الحرارة في ولاية ميتشغان، انخفضت إلى حوالي 23 درجة تحت الصفر.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو، يظهر لحظة استخدام كاسحة ثلوج لشق طريق عبر نهر شيكاغو، بعدم غطته طبقة سميكة من الثلوج.

وألغي، مساء أمس الأربعاء، أكثر من 3601 رحلة، في حين تأخرت نحو 3669 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة؛ وبلغ إجمالي الرحلات المتأخرة نحو 14867، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وقالت مصادر إعلامية إن عشرات الملايين في الولايات المتحدة لموجة برودة قاسية قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة.