فيديو.. موجة غبار تداهم 3 مناطق وتتحرك تجاه الشرق

المواطن - تبوك

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن موجة الغبار التي ضربت اليوم أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ستستمر في حركتها باتجاه الشرق.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر موجة الغبار إلى نهار يوم غدٍ الخميس.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة للهيئة بدء تشكل موجات الغبار في المناطق الشمالية من المملكة حيث يُتوقع أن تندفع هذه الموجات الغبارية خلال الساعات القادمة ويوم غدٍ الخميس نحو الشرق بعدما تزداد كثافة وقوة، بحيث تكون على شكل عاصفة رملية واسعة النطاق تشمل بتأثيرها أغلب مناطق المملكة وخاصة الشمال والشرق.

تبوك موجة غبار 🔴 طريق شرماء الآن تصوير غانم شليويح pic.twitter.com/suFa3RsJI7 — ( برق عفيف ) (@BN0_511) January 16, 2019

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تأثر مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) خلال النهار برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة فيما تهطل أمطار وتسقط ثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) والقريات، طريف وعرعر يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42/كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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موجة الغبار كم تظهر حالياً على أجزاء من منطقة تبوك، الجوف والحدود الشمالية تستمر حركتها باتجاه الشرق، ومن المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تستمر إلى نهار يوم غدٍ الخميس #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/urEYFm3gOo — الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 16, 2019