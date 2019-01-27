فيديو.. موجز الأخبار من صحيفة “المواطن”.. أهم الأحداث على مدار الساعة

المواطن - الرياض

تقدم صحيفة “المواطن“، لقرائها الأعزاء خدمة موجز الأخبار، والتي تتضمن أهم الأحداث على مدارس الساعة.

وشهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة ومنها تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بأنه من المتوقع وصول الاستثمارات في برنامج تطوير الصناعة الوطنية لتريليون و600 مليار ريال.

ومن الأحداث المهمة أيضا إيداع وزارة التعليم 6 أيام من العلاوة السنوية لمنسوبيها، وتحذيرات من الإنذار المبكر بأمطار على تبوك والجوف تتواصل حتى مساء اليوم الأحد.

وجاءت أهم الأحداث خلال الساعات الماضية كالتالي:

الفالح: تريليون و600 مليار ريال استثمارات متوقعة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية

-التعليم تودع لمنسوبيها 6 أيام من العلاوة السنوية فقط !

-الإنذار المبكر: أمطار تبوك والجوف تتواصل حتى مساء الأحد

مستفيدو الضمان .. رحلة عذاب شهرية بحثًا عن المساعدات المقطوعة

والد فتاة الفرعاء المفقودة : تعاني من المس .. أرجوكم ساعدونا في البحث عنها