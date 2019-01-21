فيديو .. موقف طريف بين الأمير نايف بن ممدوح وبائع الذرة

فيديو .. موقف طريف بين الأمير نايف بن ممدوح وبائع الذرة

2019/01/21
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، مقطع فيديو يوضح موقفًا طريفًا بينه وبين أحد باعة الذرة في الشوارع.
وظهر الأمير نايف في المقطع وهو يشتري الذرة من الشاب الصغير الذي لم يتعرف عليه ودار بينهما حديث كشف عن تواضع الأمير وبساطته.
وعلق الأمير نايف بن ممدوح على المقطع مازحًا بقوله :” لقاء لطيف مع بائع ذرة مشوي.. يقول أنت قحطاني أنت عتيبي ، قلت له أتشرف بهم وبالقبائل كلها ، أنا عنزي “.

والمعروف أن الأمير نايف حاصل على ماجستير عقيدة، ويعمل بالتجارة والزراعة،كما أنه حاصل على براءات اختراع.



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