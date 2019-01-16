فيديو.. نائب رئيس المياه الوطنية يعلق على ارتفاع قيمة الفواتير

المواطن - الرياض

علق نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء، مهندس عبدالله البيشي، على حالات المتضررين من ارتفاع مبالغ فواتير المياه.

وقال النائب خلال استضافته في برنامج ”معالي المواطن” الذي يذاع على قناة mbc: ”لا أستطيع الآن الجزم دون النظر إلى فواتير المتضررين”.

وأضاف البيشي: “لكن من الواضح أن المشكلة الموجودة في عدم تصحيح الاستهلاك نفسه”.

وتابع البيشي قائلًا: إن “الاستهلاك مبني على مساحة البيت، وعدد أفراد الأسرة، ولو متوسط عدد أفراد الأسرة 6، فنحن نتحدث عن مترين استهلاك، وأي رقم أعلى من هذا يدخل في قائمة الفواتير التي تصنف مرتفعة”.

وأضاف نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء أن بعض المشكلات تأتي من العدادات الميكانيكية، ففي هذه الحالة نقوم بتبديلها.