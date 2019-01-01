فيديو.. نبيل الحيدري يوضح سبب ظهوره بالقنوات المعادية للمملكة

فيديو.. نبيل الحيدري يوضح سبب ظهوره بالقنوات المعادية للمملكة

2019/01/01
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

أكد الكاتب السياسي نبيل الحيدري، أن الخطاب الإعلامي الذي يجب أن يتم تصديره، لمواجهة المشروع الإيراني التخريبي، هو مواجهتهم ومخاطبتهم في قنواتهم.

وأضاف الحيدري أنه لا يقبل أن يتم تصنيف ”الشيعة” كلهم بأنهم معادون للمملكة العربية السعودية، رافضًا التعميم.

وتابع الكاتب نبيل الحيدري خلال استضافته في برنامج الصورة على قناة روتانا خليجية: ”أن القنوات التي تجعل الشيعة كلهم أعداء للمملكة وتبع إيران قنوات فتنة وطائفية، ولهذا السبب قبلت في الظهور عليها، لطرح وجهة نظري دون حذف أو قص”.

 



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