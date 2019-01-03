فيديو.. نصائح ذهبية للوقاية من عمليات الغش التجاري وحفظ حقوق المستهلك

المواطن - الرياض

نصح عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، بضرورة الاهتمام بجودة السلع عند الشراء، والاهتمام بالعلامات الخارجية للسلعة مثل التعبئة والتغليف والخياطة ومادة الصنع.

وكذلك نصح الحسين بقراءة البيانات التجارية للسلعة مثل بلد المنشأ ، وتاريخ الإنتاج ، والعناصر الداخلة في التركيب، وكذلك فرق السعر مع السلع الأخرى غير المقلدة.

وأكد متحدث التجارة أن السلع المعروفة أسعارها واضحة وفارق السعر مهم جدا في هذا الجانب.

وشدد الحسين على أهمية الاحتفاظ بالأوراق الشرائية كالفاتورة والضمان لحفظ حقوق المستهلك.

وختم متحدث التجارة بقوله إن الغش والتقليد حول العالم أخذ أشكالا احترافية ولذلك ننصح بالشراء من الأماكن الموثوقة والاحتفاظ بالفواتير الشرائية.