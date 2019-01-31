فيديو .. هتان باهبري يُلمح بقرب توقيعه لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

ألمح هتان باهبري لاعب نادي الشباب باقترابه من توقيع عقد انضمامه لنادي الهلال قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن خلال فيديو نُشر للاعب وهو يتحدث لأحد الجماهير الهلالية قائلًا: دعواتك وإن شاء الله يصير الخير.

ويذكر أن أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب كان صرّح بالأمس وأكد أن إدارة الليث لبّت كل طلبات هتان باهبري لتجديد عقده مع النادي مضيفًا أن القرار بيد اللاعب لتجديد عقده.

وشارك هتان باهبري مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من ناحية أخرى أعلن نادي الهلال اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم نادي تورنتو الكندي مقابل مليوني دولار أميركي ولمدة ثلاثة مواسم.

ويذكر أن هتان باهبري كان ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الاتحاد في الفترة الماضية، لكن نادي الشباب نفى هذا الأمر عبر رئيسه خالد البلطان.