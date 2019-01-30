فيديو.. هكذا احتفل القطريون الأجانب بهزيمة الإمارات.. وآل الشيخ: الله يرحم شعب قطر

المواطن - محمد سمعة

نجح المنتخب القطري في العبور إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه وذلك عقب الفوز على منتخب الإمارات صاحب الأرض والضيافة برباعية دون رد.

واتجه الأجانب والذين يحملون الجنسية القطرية بإطلاق الأهازيج والأفراح والغناء بسعادة بالغة عقب تأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا.

وعلّق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على احتفال أجانب قطر قائلًا عبر حسابه في تويتر: الله يرحم حال الشعب القطري.

وسيواجه المنتخب القطري في المباراة النهائية، منتخب اليابان حيث من المقرر إقامة المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي بعد غد الجمعة.

وكان منتخب قطر احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، بينما احتل المنتخب السعودي وقتها المركز الثاني برصيد ست نقاط.