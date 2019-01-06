فيديو.. هكذا رحب خالد الفيصل بنائبه بدر بن سلطان

المواطن - جدة

رحب مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بنائبه الأمير بدر بن سلطان الذي باشر مهام عمله اليوم.

وقال الفيصل خلال اجتماع له اليوم : نرحب بالأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ،الزميل والصديق القديم والجديد”.

وأضاف الفيصل : “يكفي أن يكون ابن سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – لنعتز به ونتشرف به ونتباهى بوجوده”.

كما قدم أمير مكه الشكر لنائبه السابق وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر على مجهوداته السابقة في خدمة المنطقة.

#فيديو🎥#أمير_مكة خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في مقر الامارة بجدة..

يرحب بنائبه الأمير #بدر_بن_سلطان

سائلًا الله له التوفيق والعون، ويقدّم شكره للأمير #عبدالله_بن_بندر

على مجهوداته السابقة في خدمة المنطقة#إمارة_مكة pic.twitter.com/nBVjxVFYIF — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 6, 2019