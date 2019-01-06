فيديو.. هكذا رحب خالد الفيصل بنائبه بدر بن سلطان

فيديو.. هكذا رحب خالد الفيصل بنائبه بدر بن سلطان

2019/01/06
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

رحب مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بنائبه الأمير بدر بن سلطان الذي باشر مهام عمله اليوم.

وقال الفيصل خلال اجتماع له اليوم : نرحب بالأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ،الزميل والصديق القديم والجديد”.
وأضاف الفيصل : “يكفي أن يكون ابن سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – لنعتز به ونتشرف به ونتباهى بوجوده”.
كما قدم أمير مكه الشكر لنائبه السابق وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر على مجهوداته السابقة في خدمة المنطقة.

 



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