فيديو.. هل يسبب شاي الكرك السرطان؟.. النمر يوضح

فيديو.. هل يسبب شاي الكرك السرطان؟.. النمر يوضح

2019/01/27
الساعة 10:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يتداول عن “شاي الكرك” باعتباره أحد مسببات مرض السرطان.

وقال خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، الشاي يحتوي على مواد غير مسببة للسرطان، مؤكدًا أنه إذا كان هناك منتج يسبب السرطان فستكون وزارة الصحة أول من يحذر منه.

وأضاف: “المياه المعبئة مع الصوديوم آمنة ليس لها أي خطورة على الصحة، لكن لم يثبت أيضا أن لها فوائد إضافية لصحة الإنسان”.



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