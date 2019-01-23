فيديو.. والدة طفل مصاب بالتوحد تروي قصتها مع المرض

المواطن - الرياض

روت المواطنة منيرة الغامدي، والدة طفل مصاب بالتوحد، قصتها مع هذا المرض وكيف تفاوتت نتائج الاختبارات بين داخل وخارج المملكة.

وقال المواطنة، خلال استضافتها في برنامج “تم”: “شخصنا ابني في أمريكا، وعندما تم تشخصيه كان عمره عامين، وتم تشخيصه أن لديه توحد شديد مع تخلف عقلي شديد”.

وأضافت مازحة: “عندهم الطفل أول ما يخرج من بطن أمه يبدؤون يخلوه يقرأ ويفتح الكتاب ويربط جزمته، فهذه افتقدوها في ابني في اختباراتهم فاعتبروه أن عنده تخلف شديد”.

وتابعت: “نحن ذهبنا لتشخيصه لأنه كان لا يتحدث فقط، وقعدنا هناك شهرين ونصف ورجعنا لأننا رفضنا أن ابني يتحط في الإعاقات الشديدة”.

واختتمت المواطنة منيرة الغامدي بقولها: “رجعنا للسعودية عملنا له تشخيص في مستشفى حكومي وقالوا لنا ابنك سليم ولو حطتيه في روضة هيجري ويلعب مع الأولاد ويتحدث معهم”.

منيرة الغامدي: شخصنا ابني في أمريكا ولديه توحد شديد مع تخلف عقلي شديد، وبعد رجوعنا للسعودية عملنا له تشخيص وقالوا لنا ابنك سليم!!.#اضطراب_التوحد_في_تم pic.twitter.com/fBIpDhzCIp — برنامج تم (@TammTalkShow) January 22, 2019