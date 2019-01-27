فيديو وتعليق من برنامج سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

سلط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رائد العمل الخيري، ومدرسة البذل والإحسان.

وقال الملك سلمان في فيديو قديم له: إن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع، وهو من أساس ما يمليه علينا ديننا والتراحم بين أفراد المجتمع لن يأتي إلا بخير.

ويعد برنامج سند محمد بن سلمان مأسسةً للعمل التنموي غير الربحي النابع من تلمس احتياجات المجتمع المختلفة.

طريقة التقديم في سند الزواج:

في سياق متصل، يتم التسجيل في سند الزواج من خلال الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا)، ثم الدخول على سند الزواج والتأكد من مطابقة الشروط والضوابط ثم انتظار رسالة اعتماد الطلب واستكمال باقي الإجراءات.

آلية تفعيل حساب سند محمد بن سلمان:

وكشف برنامج سند محمد بن سلمان عن الإجراء الذي يجب القيام به حال لم يتم تفعيل الحساب عبر البرنامج.

وقال برنامج سند محمد بن سلمان: إنه في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا) مع التأكد من صحة البيانات.

أهداف برنامج سند محمد بن سلمان:

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

شروط سند للزواج:

وأشار البرنامج إلى أنه حرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تأتي وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة، والزوجة بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن مبادرة “سند الزواج” هي مبادرة اجتماعية رائدة، وفريدة من نوعها، يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وبرنامج سند هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا له.