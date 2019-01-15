فيديو.. وزير الإسكان يزف بشرى لمستفيدي سكني في 2019

المواطن - الرياض

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن إنجاز المشروعات السكنية في 2019 سيكون بوتيرة أسرع من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد.

وقال الحقيل في كلمته بملتقى الإسكان اليوم إن قائمة الانتظار تقلصت بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية متوقعًا أن يستمر التقلص لكن بوتيرة أسرع خلال 2019.

وكشف الحقيل عن إجمالي المستفيدين من منتجات سكني العام الماضي والبالغ عددهم أكثر من 143 ألف مواطن منهم 62 ألفًا تملكوا بيوتهم بالفعل.

وكانت وزارة الإسكان قد كشفت اليوم عن خططها لعام 2019 حيث أعلنت، تخصيص منتجات لـ 200,000 أسرة ضمن برنامج سكني لعام 2019، مضيفة “سنعمل بكامل جهودنا لتقديم المزيد لأهالينا المستفيدين”.

وأضافت الإسكان: سعينا في ملتقى برنامج سكني 2019 على زيادة الخيارات المتاحة لأهالينا المستفيدين، لتتناسب مع جميع رغباتهم”.

وتابعت “نستهدف في ملتقى برنامج سكني 2019 إنجاز 70 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديث، حيث عملنا على تحفيز القطاع وتوطينه بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الإسكان : نعمل في برنامج سكني على خدمة المستفيد بشكل متكامل، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية للأراضي بما يشمل شبكة المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات وغيرها من المرافق الخدمية؛ لتوزيعها بشكل مجاني للمستفيدين، وإقامة المشاريع السكنية عليها”.

وتابعت وزارة الإسكان أنها تسعى لتخفيض قائمة الانتظار بنسبة 75٪ بنهاية عام 2019 عن طريق خدمة عجلها.

وأضافت وزارة الإسكان خلال ملتقى سكني 2019، أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 150 ألف أرضٍ مجانية لأهالينا مستفيدي برنامج سكني ونعمل في 2019 لاستكمال المسيرة بتطوير 69 مليون متر مربع وتوزيعها كأراضٍ مجانية مطورة.

من جانبه أعلن الصندوق العقاري عن تخصيص 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح دفعة واحدة للمستفيدين في برنامج سكني لعام 2019.

