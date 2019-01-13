فيديو.. وزير التعليم خلال زيارة الشيخ الفوزان في منزله: دعاءكم

المواطن - الرياض

زار وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، العلامة الشيخ صالح الفوزان‫، في منزله اليوم الأحد.

وهنأ الشيخ الفوزان الوزير حمد آل الشيخ على الثقة الملكية وتوليه وزارة التعليم، فيما رد آل الشيخ على العلامة الفوزان بقوله: دعاءكم.

وأضاف وزير التعليم خلال لقائه الشيخ الفوزان: “الحمد لله أن هناك رجالًا ونساء مخلصين والأصل في أكثر الناس الخير وحبهم لهذا الوطن”.

ويوم أمس دشن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر وزارة التعليم بالرياض، وبحضور قيادات التعليم العام والمهني والخبراء، ورشة عمل لتقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية وفق ما يدفع إلى تحقيق مبادرات التعليم في رؤية المملكة 2030، وتحسين العملية التعليمية وصولًا لمراكز متقدمة بين الدول، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية للطلاب وتقييم مخرجاتها سعيًا للخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تسرع من تنامي جودة الأداء التعليمي.

وكشف الوزير آل الشيخ للحضور أن حالة الرضا التعليمي التي نعيشها غير صحيحة؛ إذ لابد من وقفة جادة لتحقيق الرضا الحقيقي، مؤكدًا على أهمية المحاسبة تجاه ما يقدم من عمل وعلى مستوى جميع منسوبي ومنسوبات التعليم لتحقيق الناتج التعليمي المنشود.

وحدد وزير التعليم 100 يوم عمل قادم أمام القيادات التعليمية لتحقيق ناتج تعليمي متغير من خلال إيلاء الميدان اهتمامًا أكبر، وترك العمل المكتبي، والوقوف على كل التفاعلات التعليمية، بعيدًا عن التقارير المكتبية.