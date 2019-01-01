فيديو.. وزير الحرس الوطني في أول لقاء مع منسوبي الوزارة: لا أحب أن أطيل في الكلام بل العمل

المواطن - الرياض

كشف وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، في أول لقاء له مع منسوبي وزارة الحرس الوطني، عن التوجه القادم للوزارة وآلية العمل.

وجاء لقاء الأمير عبدالله بن بندر مع منسوبي الوزارة بعد أدائه القسم اليوم الثلاثاء أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي البداية، قدم الأمير عبدالله بن بندر الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة بتولي الوزارة، مؤكدًا أنه لا يحب أن يطيل في الكلام ويجب العمل، ولكن توجه القيادة وطموحها كبير جدًّا، وتريد أن ترتقي بهذا القطاع الحساس والمهم؛ لأنه من ركائز الدولة.

وقال وزير الحرس الوطني: “مكتبي مفتوح للجميع، وإن كان هناك اقتراح أو رأي فالمكتب مكتبكم والوزارة لخدمة الجميع، والهدف الأسمى هو الرقي بهذا الكيان التاريخي المهم”.

وتشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.