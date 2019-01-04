فيديو وصور.. رحالة سعودي يقطع 1000 كم بدراجته الهوائية دعمًا للأخضر في كأس آسيا

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبوظبي

قطع الرحالة السعودي العالمي فهد اليحيا 1000 كم من الرياض إلى أبوظبي⁩ دعماً للمنتخب السعودي في ⁧#كأس_آسيا 2019.⁩

‏⁦واستقبل عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الرحالة السعودي في مقر المجلس في مدينة زايد الرياضية، حيث رحب العواني بالرحالة السعودي، مثمناً رحلته الشاقة والشيقة في آن واحد والتي تحمل الكثير من معاني الحب والسلام بين البلدين الشقيقين.

من جانبه قال اليحيا: “إنها ليست المرة الأولى التي أصل فيها إلى أبوظبي عبر دراجتي الهوائية، إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة من خلال دعمي لمنتخب بلادي في مباريات كأس آسيا بالإمارات 2019”.

وأضاف قائلاً: “أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة بدءًا من الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي استقبلني بحفاوة، وأتمنى التوفيق لمنتخب بلادي في مبارياته في البطولة القارية الأكبر”.