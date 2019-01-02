فيديو وصور.. عرض بانورامي للوحات فان جوخ في شتاء طنطورة
باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية

فيديو وصور.. عرض بانورامي للوحات فان جوخ في شتاء طنطورة

2019/01/02
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد مسرح المرايا بمهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا العريقة عرض بانورامي للوحات الفنان العالمي الشهير “ڤينسنت فان جوخ”.

وجاء ذلك العرض الفني الرائع، ضمن تجربة استخدام أحدث تقنيات العرض العالمية، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات المميزة التي يشهدها المهرجان الأطول في السعودية، والذي تقام فعالياته على مدار 7 أسابيع من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير.

وتُعد محافظة العلا واحدة من أفضل المواقع التراثية المحفوظة في العالم، والتي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين.

وتتمتع العلا بجمال الطبيعة الخلاب الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، فضلًا عما تحتويه من آثار تجذب العقول والألباب لفرط الجمال والروعة، والتي تفوح منها رائحة وعبق التاريخ العريق.

 

 



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