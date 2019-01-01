فيديو وصور.. عروض الألعاب النارية والفعاليات التراثية تجذب زوار مهرجان جازان الشتوي

المواطن- خالد الأحمد- جازان

جذبت الفعاليات المتنوعة لمهرجان جازان الشتوي لهذا العام آلاف الزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها، والتي انطلقت عروضها الجمعة الماضية وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وتضمنت فعاليات المهرجان “فعاليات كرنفال جازان وعروض الألعاب النارية، وفعاليات القرية التراثية، وفعاليات مسابقات يلا تحدي، وفعاليات التسوق والترفيه، وفعاليات الأسر المنتجة، وفعاليات الفروسية، وفعاليات الجلية الشبابية، وفعاليات البرنامج الدعوي، وغيرها”.

وشهد مركز الأمير سلطان الحضاري الذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضية تحت رعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، واحتضن المركز الذي يتسع لنحو 1800 شخص أولى فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية كبيرة وحضور جماهير غفيرة، وتضمنت الفعاليات بعروض كرنفال جازان، ومسيرة مركبات المحافظات التراثية والحرفية والثقافة، والألعاب النارية، والفرق الشعبية والاستعراضية، والذي نفذه المئات من أبناء محافظات منطقة جازان، وتحت تنظيم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وتنوعت فعاليات المهرجان هذا العام والتي تقام في عدة مواقع سياحية بمدينة جازان، والتي جذبت المئات من العوائل والأطفال والشباب، منها “فعاليات القرية التراثية وفعاليات التسوق والترفيه المقامة بالكورنيش الجنوبي، وفعاليات مسابقات يلا تحدي المقامة على حديقة الخزان، وفعاليات الأسر المنتجة المقامة في سوق الأسر المنتجة، وفعاليات الفروسية المقامة بشاطئ الشباب بالكورنيش الجنوبي، وفعاليات الجلسة الشبابية المقامة بالكورنيش الشمالي والأوسط والجنوبي، وفعاليات البرنامج الدعوي المقامة بجامع خادم الحرمين الشريفين”، وتستمر هذه الفعاليات حتى نهاية الأسبوع الحالي.