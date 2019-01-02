فيديو وصور.. مستنقع بعوض وفتحة صرف مكشوفة على الشارع العام بجازان!

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت “المواطن” مساء اليوم الأربعاء- وجود فتحة لخزان صرف صحي مكشوفة دون غطاء بطريق الملك عبدالعزيز (الشارع العام) بمدينة جازان، ما قد يعرض المركبات العابرة والمارة للخطر؛ بالإضافة إلى وجود مستنقع مائي بالقرب من فتحة الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر حوله الحشرات والبعوض بكثافة.

وعبر عدد من السكان عن استيائهم من وجود فتحة الخزان بدون غطاء منذ عدة أيام، بالقرب من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير فيصل بن فهد، ما يثير قلق المارة ومخاوف الأهالي على الأطفال كون تلك الفتحة تم تغطيتها بلوح خشبي هزيل وتقع بالقرب من مجمع ملاعب الأمانة، دون تغطيتها من قبل مديرية المياه وأمانة المنطقة.

وأشار الأهالي إلى أن المستنقع تكون بعد هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين، وأصبح بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض، وتجاهلت أمانة المنطقة القيام بردم المستنقع والمستنقعات المنتشرة بالأحياء، بالإضافة إلى غياب فرق رش المبيدات المكافحة للبعوض عن القيام بعملها طول الأسبوعين الماضيين.

وطالب الأهالي من مسؤولي مديرية المياه وأمانة المنطقة بسرعة التدخل وتغطية فتحة خزان الصرف الصحي المكشوفة قبل وقوع كارثة؛ بالإضافة لمطالبتهم بردم المستنقع والمستنقعات المنتشرة بالأحياء ورش المبيدات المكافحة للبعوض بصورة عاجلة، وإنهاء معاناة السكان من انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية.