فيديو.. وفاة مواطن وإصابة آخرين في مضاربة الحمدانية بجدة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شرطة مكة المكرمة وفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين في مضاربة جماعية في محافظة جدة.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 1440 هـ، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة.

وأضاف المتحدث أنه تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين ( مواطن في العقد الثالث من العمر )، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.

وقد تم ضبط جميع المشاركين الآخرين في مضاربة الحمدانية وعددهم ( 6 ) ستة أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأطراف.

وأشار متحدث شرطة مكة إلى أن مضاربة الحمدانية نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات.

هوشة بين عيال بجدة انتهت بمقتل اثنين وبتواجد رجال امن !! وفِي الاخير يشغلون اهل الخير لعتق رقبة ابنهم بعد ما قتل عيال الناس

لازم يضعون حد لهاذي المهزلة !#مضاربه_الحمدانيه

pic.twitter.com/OwIi4nVkqd — سَ 🎶 (@5SDIl) January 12, 2019