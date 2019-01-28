فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية

المواطن -الرياض

وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاعتماد على الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي انطلقت فعالياته اليوم.

وكان ولي العهد قد شرف مساء اليوم جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

ويسعى البرنامج إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.