فيديو يفضح ميليشيا الحوثي.. تستخدم الأعيان المدنية في أغراض عسكرية!

المواطن - الرياض

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يبين انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وأظهر الفيديو استخدام ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية في أغراض عسكرية، واستغلال المناطق الآهلة بالسكان لإخفاء الأسلحة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال.

وترفض الميليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، الاستجابة لمطالبات مجلس الأمن الدولي بالتوقف عن انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية بتجنيدها للأطفال والزج بهم في ساحات القتل.

ووصف السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات أطلقها عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال في اليمن جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم، موضحًا أن ميليشيا الحوثي تقوم بخطف الأطفال من البيوت والمدارس للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفة جميع القوانين والمواثيق الدولية وأبسط قواعد الرحمة الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب في مارس الماضي الميليشيا الحوثية بوقف تجنيد الأطفال، لكن الميليشيا الانقلابية- وكعادتها في التعنت- استمرَّت في تجنيد الأطفال مستهزئة بما يصدر عن مجلس الأمن ومتحدية القرار الدولي.